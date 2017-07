Presuntos "justicieros" golpean a sujeto por robar en barrio de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un video que circula en redes sociales alertó a las autoridades de la presencia de supuestas autodefensas en las inmediaciones de la colonia Santa Julia de la delegación Miguel Hidalgo.



En estas imágenes los presuntos vecinos, golpean y amenazan a dos personas que, aseguran, son los responsables de los robos a transporte público de la Ruta 28.



Mientras son golpeados y amedrentados con un arma larga, un personaje con máscara lee un documento; "A los que estén asaltando en Santa Julia, a peceras de la Ruta 28, que va del Metro Normal a Polanco, y en el Mercado Santa Julia, a puestos ambulantes, repartidores, y no es a cambio de nada, sólo por el beneficio de nuestras familias".



"Sólo queremos que los que vengan al mercado a comprar puedan visitarnos tranquilamente. Atentamente Barrio Santa Julia", para después golpear al presunto delincuente.



En este sentido, trabajos de inteligencia de la Procuraduría Capitalina, advierten que este grupo de personas no son vecinos cansados de la inseguridad que se vive en el sector.



Más bien, dicen autoridades, podrían ser un grupo de delincuentes que roban, asaltan y amedrentan en la misma ruta que para evitar que otros ladrones ingresen al mismo lugar, decidieron hacer este video que ya es investigado por las autoridades, incluso, no se descarta que estas mismas personas, sean los responsables de los homicidios a ladrones de camiones en la misma zona y que luego, para despistar, los anuncian como "justicieros anónimos".



El Barrio de Santa Julia pertenece actualmente a las colonias Tlaxpana, Anáhuac y Anáhuac II.



En esa colonia vivió José de Jesús Negrete Medina, mejor conocido como "El Tigre de Santa Julia".