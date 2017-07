Llega Javier Duarte a la CDMX; será trasladado a reclusorio

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, arribó al hangar de la Procuraduría General de la República (PGR) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.



A bordo de una aeronave con matrícula XC-LNN, Duarte de Ochoa llegó a México alrededor del mediodía, después de haber salido de las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca para cumplir con el procedimiento de extradición.



Duarte estaba detenido en la cárcel militar Matamoros, el traslado a las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca se dio desde la madrugada y estuvo a cargo del grupo élite penitenciario, dió a conocer el Ministerio de Gobierno de ese país.



A las 09:43 de la mañana, autoridades guatemaltecas entregaron legalmente al ex gobernador Javier Duarte a la PGR, el vuelo salió en punto de las 10:00 hora local de México.



La llegada de Duarte a México se dio en medio de un operativo de seguridad en el cual participaron la PGR y la Policía Federal. En la zona de hangares, decenas de reporteros de prensa nacional e internacional esperaban la llegada del ex gobernador, acusado de siete delitos, dos de ellos federales.



Duarte de Ochoa, quien gobernó Veracruz entre 2010 y 2016 está acusado en el orden federal de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que en el orden local se le sigue proceso por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.



El operativo de seguridad que se va a llevar a cabo para escoltar al ex gobernador al Reclusorio Norte de la Ciudad de México incluye a elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal y de la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.



Al llegar al juzgado en el Reclusorio Norte, el ex gobernador de Veracruz conocerá el proceso que se sigue en su contra, para posteriormente ser trasladado al Penal Federal de Morelos, según informó la PGR.



El abogado Pablo Campuzano de la Mora llegó al hangar de la PGR a bordo de la unidad 16509 de la Policía Federal, alrededor de las 10:00 de la mañana en espera de la llegada de su cliente, el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.



Según lo que señaló el abogado, los delitos federales por los cuales está Duarte siendo investigado, no alcanzan libertad bajo caución. A decir del abogado, Duarte se veía "tranquilo" y "bien" aunque nervioso dadas las circunstancias. Sus palabras de despedida de su abogado fueron "hasta luego, nos vemos en México".



"De aquí se irá directo al reclusorio norte que lo pongan a disposición del juez que libró la orden, después determinará el juez", señaló.



Una vez que termine el plazo constitucional a nivel federal, será trasladado a Veracruz para que se le siga el proceso correspondiente por los delitos del orden local que se le siguen.