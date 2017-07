Eva Cadena busca regresar a su curul en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que declararon improcedente la queja contra Eva Cadena por presuntamente recibir dinero ilícito para Movimiento Regeneración Nacional (Morena), captado a través de videos, la ex candidata de las Choapas, Veracruz, busca ahora regresar a su curul en el Congreso veracruzano.



En un comunicado, Eva Cadena aplaudió la decisión del Consejo General del INE de desechar las acusaciones en su contra.



"La actuación del Instituto Nacional Electoral fue de total legalidad y aunque es algo que puede no gustar a muchos, la realidad es que actuó como una institución objetiva que no quiso juzgarme como lo han hecho los medios, las redes sociales y el Congreso de Veracruz, a partir de pruebas obtenidas ilegalmente, pruebas que son resultado de una trampa", añadió.



Los videoescándalos en los que aparece recibiendo dinero presuntamente para Andrés Manuel López Obrador, según Cadena fueron "una estrategia de guerra sucia; con engaños, me hicieron caer en un error, pero devolví el dinero cuando hice las consultas correspondientes a la dirigencia estatal del partido y a pesar de eso, cortaron y editaron las grabaciones para hacer aparecer cosas que no ocurrieron".



Dijo que una vez que el INE desecha como prueba el videoescándalo en su contra, pueda retornar a su curul y adelantó que lo hará para exigir a la fiscalía del estado y a la PGR, encuentren a los responsables de la trampa de que fue víctima.



El consejero Enrique Andrade González, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, explicó que se declaró improcedente la queja contra Morena debido a que la prueba aportada en contra de Eva Cadena, es decir el video, es de carácter ilícito.