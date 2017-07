Presidente de Vietnam recibe a Carlos Salinas de Gortari

HANÓI, Vietnam(SUN)

El ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, fue recibido por el presidente de Vietnam, Tran Dai Quang, en una visita privada en el Palacio Presidencial en la ciudad de Hanoi.



Durante la entrevista, Tran Dai Quang comentó los avances que Vietnam ha tenido en los últimos años, cuando su economía ha crecido más de 6.5% cada año, con lo que están logrando colocarse a la vanguardia de las economías más dinámicas de la región.



Por su parte el ex presidente Salinas de Gortari reconoció la lucha histórica de Vietnam por su soberanía, y compartió las experiencias que promovió durante su gobierno, como la negociación del Tlcan, la reducción de la deuda y la reforma monetaria, así como el Programa de Solidaridad.



Al final de la entrevista, el ex presidente Salinas de Gortari, acompañado de su esposa, Ana Paula Gerard de Salinas, recorrió los jardines del Palacio Presidencial, construido por el colonialismo francés hace más de 100 años y donde se ubica la casa donde el líder Ho Chi Minh vivió durante más de 20 años, contigua al Mausoleo que hoy conserva sus restos.