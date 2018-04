Ni tablets ni celulares en debates: INE

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El Instituto Nacional Electoral (INE) acordó criterios que deberán asumir los moderadores, pero de paso impuso reglas para la participación de los candidatos en los tres debates presidenciales; a estos les quedó vedado el uso de tabletas o celulares con conexión a Internet y la posibilidad de interrumpir, pues serán reconvenidos e incluso el micrófono les será cerrado.



La Comisión Temporal de Debates del INE aprobó los criterios específicos de moderación para los tres debates presidenciales, pero la preocupación expresada por los representantes de los candidatos versó ahora en cómo hacer que los abanderados cumplan las reglas, no encimen su voz a sus oponentes e incluso no tengan contacto con el exterior.



Por ello, se acordó que los candidatos no deberán interrumpirse, so pena de que el moderador les pida sujetarse a las reglas o eventualmente le sea cancelado el sonido, y no deberán presentar materiales en tabletas o celulares con conexión a Internet.



Pero si podrán apoyarse en materiales impresos para ilustrar sus exposiciones, pero tamaño carta o doble carta.



“Hay un tema de credibilidad, los candidatos están exponiendo ideas y no recibiendo comunicaciones externas durante el debate”, explicó Nacif.



En tanto, para evitar que los moderadores sean los protagonistas deberán dejar que los abanderados hablen, al menos un minuto de corrido, antes de que se les pueda interrumpir para “invitar a retomar el hilo temático”, y sólo en caso de que ostensiblemente se aparten del tema.