Regresará "Napo" lo quieran o no: López Obrador

CIUDAD OBREGÓN, Sonora(El Universal)

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Morena-PES-PT, advirtió que pronto estará de regreso el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, "lo quieran o no lo quieran".



Ante unas cinco mil personas en un mitin organizado en calles céntricas de Ciudad Obregón, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia fue apoyado por unos 40 mineros que portaron playeras de apoyo a Gómez Urrutia.



El tabasqueño detalló que el líder minero se exilió por una persecución que fue ocasionada porque estaba proponiendo el aumento de salarios a su gremio.



"Se tuvo que ir al exilio a Canadá. Ese gobierno le dio asilo y nacionalidad, pero lo expulsaron de México porque estaba planteando que los trabajadores mineros ganaran más y por eso no lo quieren en México. Por eso no lo quieren en México, pues ya va a regresar Napoleón, lo quieran o no lo quieran", afirmó.



En otro tema, dijo que respeta el punto de vista del empresario Carlos Slim para defender las obras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, pero aseveró que lo están "cucando" el presidente Enrique Peña Nieto.



"También lo hace porque vienen las elecciones, ya nos lanzaron a Slim, seguramente Salinas y Peña lo cucaron, lo empujaron para que se nos lanzara. En una de esas, en esos 70 días se va a lanzar Donald Trump, ya después hasta el jefe de los marcianos, pero no les va a servir, la gente ya tomó la decisión, ya no quiere nada con la corrupción. Lo quieran o no lo quieran la mafia va para afuera”, expresó.



Dijo que al triunfo de su candidatura buscará reformas a la Constitución para reglamentar que ningún servidor público gane más que el presidente de la República que, dicho sea de paso, se bajará el salario a la mitad.