VIDEO: Piden el voto para "El Bronco" con ritmo norteño

MONTERREY, Nuevo León(El Universal)

Los mexicanos quieren un gobernante que se quite la corbata y que se siente a platicar con ellos. Escuchen esta canción y si les gustó denle RT y dale corazón si ya la andan cantando. #MéxicoBronco pic.twitter.com/h1Jo4La6cJ — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 17 de abril de 2018

Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, candidato independiente a la Presidencia de la República, difundió en Twitter un video promocional de su campaña.Se trata de una canción interpretada por el grupo norteño El Loquito del Rancho.La canción inicia así: “Publicaron en las redes que hay un tipo que detesta a los partidos por corruptos y racistas. Me contaron que Nuevo León ha cambiado y su manera de chambear es lo que el pueblo necesita”.El tema también hace referencia a los “logros” de “El Bronco” y critica que los medios no los difundan.“Queremos un presidente sin corbata y si la raza lo apoya es porque muy harta está, queremos un presidente que en lugar de ser oje… trae sombrero y no conoce de robar, mexicanos en la próxima elección por 'El Bronco' hay que votar", continúa la canción.