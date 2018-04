VIDEO: "Es un taxi aéreo el que usé": AMLO habla acerca de la polémica por el uso de la avioneta

(GH)

“Es un taxi aéreo”, dijo el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, ante los señalamientos por el uso de una avioneta privada durante su gira por Sonora.



“Ahí andan queriendo decir que si no uso el avión presidencial voy a llegar tarde, y si uso una avioneta que ¿por qué uso una avioneta?", dijo el candidato ante cientos de personas en la Plaza 13 de Julio en Guaymas.



“Yo desde hace mucho tiempo me aviento hasta 5 actos diarios y teníamos que trasladarnos de San Luis Río Colorado a Nogales y luego acá a Guaymas”, señaló el político tabasqueño al explicar el uso de la avioneta.







Asimismo, López Obrador retomó el tema de la venta del avión presidencial, el cual dijo que no lo usará y lo venderá.



"Ya se lo mandé ofrecer a Donald Trump", dijo el político.



Adelantó que seguirá viajando en avioneta donde se necesite.



"Si voy a hacer un traslado a la sierra o tengo problemas, ayer eran más de mil kilómetros, si existe este sistema de transporte que no es exclusivo, no es privado, sino un servicio público, por qué no", cuestionó.



Durante el evento en la plaza pública, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia aclaró que mientras la avioneta en la que viajó era de cinco plazas, el avión presidencial es para 280 pasajeros.



“Hicieron un escándalo porque utilicé una avioneta de cinco plazas. Imagínense, el avión de Peña es de 280 pasajeros, pero ahí andan queriendo decir que somos incongruentes, primero porque vamos a vender el avión presidencial y luego porque te mueves en una avioneta, es un taxi aéreo.



"Yo desde hace muchos años tránsito en promedio, que no lo hacen estos fifis, 600 kilómetros diarios y me aviento tres, cuatro y hasta cinco actos diarios", argumentó.



Criticó que el avión que compró el ex mandatario Felipe Calderón al presidente Enrique Peña fue porque son iguales, "pequeños faraones, acomplejados y corruptos, costo 7 mil 500 millones, no me voy a subir a ese avión, lo vamos a vender, ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump".



Cientos de personas entre jóvenes y adultos se reunieron en la plaza 13 de Julio para recibir al candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.



El aspirante a la Presidencia de la República Mexicana, al arribo al lugar saludó a las personas que lo esperaban desde las 10:00 horas.



En su visita estuvo acompañado por los candidatos al senado de Sonora, Lilly Téllez y Alfonso Durazo, y a diputado federal, Heriberto Aguilar.



AMLO usa avioneta privada en gira por Sonora



Este lunes, Andrés Manuel López Obrador ocupó un avioneta privada como parte de su gira proselitista en San Luis Río Colorado, pese a que ha dicho reiteradamente que está en contra de los transportes privados e incluso, de llegar a la presidencia, vendería el avión presidencial.



El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia fue captado en una avioneta privada en San Luis Río Colorado, Sonora, de donde se trasladó a Nogales como parte de su campaña.