Emma Coronel dice que lleva 15 meses sin hablar con "El Chapo"; está preocupada por su salud

La esposa del capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, habló por primera vez este martes desde que fue extraditado a Estados Unidos e indicó estar preocupada por su salud.Tras una audiencia en la corte federal de Brooklyn, Emma Coronel se quejó por no poder visitar o hablar con su esposo por teléfono.Según la AFP, la ex reina de belleza dijo que tiene 15 meses que solamente lo ve en la corte.Asimismo, señaló que no tiene ningún tipo de comunicación con él, ni visitas ni llamadas.“Los únicos que lo ven son las niñas y los abogados”, dijo Coronel.Por su parte, la defensa de “El Chapo” aseguró que la salud mental del narcotraficante mexicano se está deteriorando.Eduardo Balarezo comentó a los medios de comunicación que quiere someter a Guzmán a una evaluación sicológica antes de su juicio programado para este año en una corte federal de la ciudad de Nueva York. El abogado habló fuera de la corte, luego de una audiencia preliminar.Guzmán se ha quejado en repetidas ocasiones por estar asilado en una celda desde que fue extraditado a Estados Unidos en 2017 para que enfrentara cargos por lavado de miles de millones de dólares por parte de su Cártel de Sinaloa y por supervisar una ola de asesinatos y secuestros.El capo del narcotráfico mexicano afirma que como consecuencia de las condiciones en las que se encuentra, sufre de dolores de cabeza, pérdida de memoria y otras dolencias.Los fiscales dijeron que son necesarias fuertes medidas de seguridad, debido a los antecedentes de Guzmán de haber escapado de prisiones de alta seguridad en México.La defensa de "El Chapo" se queja de su detención en aislamiento casi total desde la extradición del ex jefe del Cártel de Sinaloa a Estados Unidos desde México el 19 de enero de 2017, acusado de enviar más de 200 mil kilos de droga a este país a lo largo de 25 años.