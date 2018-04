AMLO es un retrógrada que denota enorme ignorancia dice Anaya

(GH)

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que Andrés Manuel López Obrador es un retrógrada que denota enorme ignorancia y un “espanta inversiones”, por su oposición a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), informa Notimex.



"Sí, López Obrador es el espanta inversiones. Con su actitud lo que provoca es que las inversiones se vayan y esto es muy delicado para el País, porque cuando no hay inversión no crece la economía y no se generan empleos”, expuso en conferencia de prensa matutina donde sugirió al tabasqueño documentarse antes de hablar.



El día de ayer, López Obrador lanzó la historieta titulada "Un nuevo aeropuerto que no debe aterrizar", en la que puntualiza por qué frenar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en el Lago de Texcoco y, por el contrario, construir dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía.



En la historieta se explica que hay ciudades en el mundo que cuentan con dos aeropuertos, como Nueva York, Colombia, Moscú, Buenos Aires, Milán, Hamburgo y Roma, entre otras.



Señala que el 2 de septiembre de 2014, el presidente Peña Nieto anunció su megaproyecto más importante, con un costo de 169 mil millones de pesos y que subió a 250 mil millones de pesos, con la intención de cerrar el actual aeropuerto.



López Obrador considera que esa operación ya generó actos de corrupción.



El empresario Carlos Slim defendió la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México para "detonar el desarrollo de esta zona y de toda la ciudad" de México y que sólo puede compararse con el Canal de Panamá.



En conferencia de prensa, Slim aseguró que con este proyecto se detonará el desarrollo económico, social y laboral para las personas que viven en la zona, quienes tienen que desplazarse durante horas para llegar a su trabajo.



"Cuando aducen que el aeropuerto se va a hundir, pues claro que se va a hundir como todo el Valle de México", indicó ante los señalamientos que indican que el NAIM se hundirá.



Ante las declaraciones de Slim, el candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, dijo que respeta la postura del empresario al defender la construcción del Aeropuert. Sin embargo, dijo, esa obra es muy costosa, por lo que si quiere construirlo, “que lo haga con su dinero”.