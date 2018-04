Así explica Tatiana Clouthier uso de avioneta por parte de AMLO

(GH)

Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña del candidato presidencial de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Andrés Manuel López Obrador, señaló este martes que el uso de una avioneta privada para el traslado del tabasqueño es ejemplo de que no cuenta con privilegios, informa El Financiero Este lunes, Andrés Manuel López Obrador ocupó un avioneta privada como parte de su gira proselitista en San Luis Río Colorado, pese a que ha dicho reiteradamente que está en contra de los transportes privados e incluso, de llegar a la presidencia, vendería el avión presidencial.“Andrés se ha enfocado mucho en no utilizar o no abusar de esta parte que se ha hecho en el País de los privilegios. Tenemos un avión que transporta un ejército de personas que acompañan a un presidente, lo cual es inaceptable en un País que tiene pobreza”, dijo Clouthier en entrevista en W Radio.Clouthier comentó que la renta de este tipo de transporte es una alternativa para disminuir el costo.El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia fue captado en una avioneta privada en San Luis Río Colorado, Sonora, de donde se trasladó a Nogales como parte de su campaña.Incluso subió un video en su cuenta de Facebook dentro de la avioneta. Su equipo confirmó que se trata de un taxi aéreo con la matrícula XB-HSW.