La muerte llega cada fin de semana a Guanajuato: Se reportan de 20 a 22 homicidios

(El Universal)

El pasado fin de semana se vivió otra jornada violenta con 20 asesinatos en diferentes municipios de Guanajuato, lo cual se ha vuelto una constante en las últimas semanas, puesto que entre viernes y domingo se reportan de 20 a 22 homicidios.



La violencia que se registra en ese lapso no ha podido ser contenida en los últimos dos meses, a pesar de la llegada del Ejército, el 30 de enero, y del reforzamiento de la Gendarmería con el operativo Especial Titán, a principios de marzo.



Pese al despliegue federal, los municipios de Celaya, Salvatierra, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Irapuato, Salamanca, Silao y León siguen siendo los focos rojos.



El pasado fin de semana, en Dolores Hidalgo asesinaron a tiros a cuatro personas en el interior de una finca ubicada en la colonia Ampliación 12 de Octubre. Las víctimas fueron identificadas por la fiscalía estatal como José, de 20 años; José Luis, de 27; Tomás, de 28, y Eduardo, de 39.



En Celaya, durante una pelea de gallos dos hombres murieron baleados en la casa ejidal en la comunidad de Roque la noche del viernes pasado. Varios sujetos armados entraron al inmueble y dispararon contra los ahora occisos.



La madrugada del sábado policías municipales encontraron un ciclista muerto en un camino de terracería de la colonia Parque la Noria en la ciudad de León y en Salamanca, en menos de 24 horas, ocurrieron dos homicidios: en el bordo del río Lerma se encontraron restos humanos en bolsas negras y un hombre con huellas de violencia quedó tirado bajo un árbol en un camino comunal que va de San Juan de Razos a Santiaguillo de García.



En una cancha deportiva de la comunidad Rancho Guadalupe, del municipio de Tarimoro, dejaron abandonadas dos bolsas con restos humanos, mientras que en el poblado San José del Cerrito de Camargo, de Jaral del Progreso, fue hallado un hombre sin vida en un pozo de un predio abandonado.



En Juventino Rosas falleció un hombre baleado en el hospital comunitario. La tarde del domingo se encontró una persona muerta con la boca amordazada en la comunidad El Carrizal Grande, Irapuato.



En la colonia Felipe Carrillo Puerto localizaron un cadáver y varios casquillos en el municipio de Cortazar, mientras que en Guanajuato tiraron a un muerto en un zona de terracería de Cruz de Piedra.



En la carretera federal Salvatierra-Celaya arrojaron tres bolsas con restos humanos; por la comunidad Santa María del Refugio, y en Apaseo el Grande asesinaron a un hombre en la colonia Rancho Nuevo. En Celaya mataron a un hombre en una finca de la colonia Santa Rita y en la carretera San Miguel de Allende-Celaya ocurrió el homicidio de un joven.



La violencia también afectó a personal relacionado con labores de seguridad. El sábado tres policías municipales fueron atacados a balazos en la carretera federal Yuriria-Valle de Santiago, de donde fueron rescatados con vida y el domingo fue asesinado un oficial del Ministerio Público del estado, que fue encontrado calcinado en una parcela agrícola en Salamanca.





Tambien en lunes. Ayer, un policía municipal falleció al ser atacado a tiros cuando circulaba por la carretera estatal que conduce al municipio de Yuriria, cerca de la comunidad La Magdalena. El asesinato ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando el oficial se dirigía en una camioneta particular a su domicilio después de haber concluido el turno. El policía fue identificado como Adán Pérez Franco. Su cuerpo se localizó en un canal de riego agrícola y a unos metros su vehículo estaba abandonado.



En 2017, Guanajuato rompió su récord de homicidios dolosos con mil 84 casos. En ese año, en el primer trimestre los casos de homicidio no superaban los 300, pero este 2018 se estima que van más de 700 asesinatos en el estado.