Pedirá Coparmex elevar salario mínimo a $98.15

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia Reforma)

La Coparmex pidió a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) revisar lo antes posible si existen condiciones para elevar el salario mínimo general de 88.36 a 98.15 pesos diarios.



"Convocamos a los representantes del sector obrero, del Gobierno y a nuestros colegas del sector privado, a evaluar con rigor técnico y generosidad, si existen las condiciones necesarias para llegar a la meta de cubrir el 100 para el salario mínimo general para llegar a 98.15 pesos diarios en el primer cuatrimestre del año", apuntó en un comunicado.



La Confederación Patronal de la República Mexicana recordó que cuando se pactaron los nuevos ajustes al salario mínimo general en noviembre de 2017, la Comisión acordó volver a hacer una revisión en abril de este año.



La Coparmex señaló que el salario mínimo general actual en el País, de 88.36 pesos, sólo cubre 90% de la canasta alimentaria y no alimentaria fijada por Coneval, que fue de 2 mil 985.48 pesos mensuales para zonas urbanas a marzo de 2018.



Esto, dijo, ha provocado la disminución de la calidad de vida de la población que percibe este ingreso en la economía formal, ya que no alcanza a cubirir sus necesidades básicas.



Advirtió que el poder adquisitivo del salario mínimo general en México se redujo 57% en los últimos 50 años y que el salario mínimo general del País no sólo es el más bajo entre los miembros de la OCDE, sino también de los países de Latinoamérica, donde sólo supera los salarios de Cuba y Venezuela.