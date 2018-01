Presentará PGR tres solicitudes de extradición contra César Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, dio a conocer que esta semana se solicitarán tres órdenes de extradición contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez por delitos de corrupción y en materia electoral.



En mensaje a medios, el subprocurador Jurídico de la dependencia indicó que se tratan de 11 causas penales por diversos delitos del fuero común en materia de corrupción.



Refirió que se tienen indicios del país donde puede estar ubicado el ex mandatario pero omitió el dato para no afectar el debido proceso.



"Con relación a la solicitud de extradición en contra de un ex gobernador de Chihuahua; a partir de que se recibieron las 11 causas penales, la #SJAI ha realizado un análisis exhaustivo con estricto cumplimiento al procedimiento para formular la solicitud de extradición", escribió Elías Beltrán en Twitter.