Pobreza es uno de los mayores retos del País, reconoce EPN

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto aceptó que, pese a los avances económicos alcanzados y de que el País va "por buen camino”, la pobreza es uno de sus mayores retos pues es origen de muchos de los problemas que enfrentan los mexicanos.



Señaló que si bien las cifras indican que México va por buen camino, es importante recordar que la estabilidad económica, la implementación de las reformas y el acceso a la tecnología no son un fin en sí mismo, sino un medio para lograr un mayor nivel de desarrollo y de bienestar para todos.



"Esto sólo será posible cuando exista un piso parejo que nos permita a los mexicanos crecer con igualdad de oportunidades. Y éste es el mensaje que quiero hoy transmitirles: Sigue siendo la pobreza uno de sus mayores retos, es la división más profunda en nuestro País y es el origen de muchos de los problemas que enfrentamos como sociedad", dijo.



Al inaugurar este miércoles la XX Conferencia Latinoamericana de Banco Santander, Peña Nieto dijo que si algo caracteriza a México y "lamentablemente" a todos los países de América Latina es "la enorme desigualdad social que tenemos en nuestras naciones".



Dijo que si bien aún hay un porcentaje muy alto de personas viviendo en pobreza, los avances en México a lo largo de su administración marcan la ruta para superar este desafío. Expuso que hoy todas las carencias utilizadas como índices para medir la pobreza están en su mínimo histórico según el Coneval.



Aseguró que esto significa que millones de personas ahora cuentan con educación de calidad, servicios de salud, seguridad social, vivienda digna y una alimentación adecuada. Agregó que además de 2012 a 2016 más de 2 millones de mexicanos dejaron de vivir en situación de pobreza extrema.



En su mensaje, el Presidente subrayó que México ha tenido resultados económicos muy favorables destacando la creación de empleos, la atracción de capitales y el aumento en el comercio internacional, lo cual se ha visto en un crecimiento que si bien -dijo- sigue siendo menor al deseado ha sido constante.



Asentó que el crecimiento del país en los cinco años de su administración supera al registrado en las dos administraciones anteriores, pues si se compararan los primeros cinco años de la 2000-2006 hoy el crecimiento del País es 120% mayor y con la pasada administración es 85% mayor.



"Estos logros se han dado, principalmente, gracias a la estabilidad macroeconómica, a la implementación de la agenda de reformas estructurales que se habían pospuesto en México y que finalmente se lograron promover y materializar primero en el Congreso y hoy en su implementación y a la adopción cada vez más acelerada de nuevas tecnologías".



Asentó que cuando se habla de estabilidad económica es importante dar el verdadero sentido que ello representa para la proyección de confianza de México hacia el exterior y en lo que significa en su avance interno en la dinámica de la economía nacional.



"Y me refiero, en términos generales a que el gobierno no gaste más de lo que puede pagar, que la banca cuide de los ahorros que le son confiados y que el aumento en precios no sea generalizado ni permanente", puntualizó el mandatario.



Peña Nieto dijo que a pesar del repunte de la inflación que hubo en el País en 2017, el crecimiento anual promedio de los precios en los últimos cinco años es más bajo que el registrado en las últimas si te administraciones federales.