Retiran espectacular contra César Duarte en menos de 24 horas

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua(SUN)

A tan sólo 24 horas de haber instalado un anuncio espectacular en donde se exigía a la federación la extradición inmediata del ex gobernador César Duarte, el gobierno de Chihuahua optó por retirar tal publicidad.



El anuncio se colocó en un espectacular de doble cara, por lo que se podía apreciar tanto por la avenida Ocampo como por la Teófilo Borunda, dos de las más transitadas de la ciudad de Chihuahua.



En este se apreciaba la leyenda: “Exigimos al gobierno de Peña Nieto LA EXTRADICIÓN INMEDIATA DE CÉSAR DUARTE”, además en la parte superior se leía #JusticiaParaChihuahua.



Mientras que a un costado aparecía una fotografía del ex mandatario, con su nombre y el logotipo del gobierno del estado.



El anuncio fue instalado la mañana del martes, pero para este miércoles ya no se encontraba en su lugar, luego de que se generara una intensa controversia en redes sociales, entre quienes apoyaron al gobierno por el espectacular y quienes criticaron que se haga un “circo” mediático el proceso contra Duarte.



El pasado domingo, el gobernador Javier Corral anunció que arrancaría una campaña nacional para informar a los ciudadanos sobre la protección que recibe el ex gobernador César Duarte -quien tiene vigentes 11 órdenes de aprehensión- por parte del gobierno federal.



“Integraremos una misión de chihuahuenses para que se ponga de inmediato en contacto con organizaciones ciudadanas de la Ciudad de México, organizaciones ciudadanas, gremiales, profesionales, empresariales y emprendamos juntos acciones de información y apoyo al movimiento de Chihuahua contra la corrupción Política en todo el País”, señaló el mandatario.



De igual forma, ayer adelantó que una Caravana partirá este sábado de uno de los Puentes Internacionales de Ciudad Juárez, y llegará hasta la Secretaria de Hacienda en la capital del País, anunció el propio mandatario.



“Nuestra caravana irá sumando adiciones a lo largo del País y llegaremos a la Ciudad de México, así como llegó Francisco rumbo al Palacio Nacional”, dijo en una reunión con empresarios, académicos y activistas en la frontera.



Además, la denominada Caravana y Marcha por la Dignidad de Chihuahua arribará a la Procuraduría General de la República, y la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde exigirán se dé trámite inmediato a la solicitud de Extradición del ex gobernador Cesar Duarte.