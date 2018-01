Ante la inseguridad, señor de 85 años tuvo que colocar un letrero para que no se roben su bici

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

México: donde tienes que pedir de favor que no te roben tus cosas y confiar en que eso sirva de algo. Encontré esta bicicleta en Av. Universidad y me movió mucho. pic.twitter.com/u0BJVl3Ssq — Leonardo Núñez Glez. (@leonugo) 13 de enero de 2018

En México la ciudadanía percibe mucha inseguridad, tanto que este día el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dijo que el 75.9% de los ciudadanos señaló que vivir en su cuidad no es seguro.Ante esta situación, un señor de 85 años se vio en la necesidad de colocar un letrero pidiendo por favor que no se roben su bicicleta.“Por favor no se lleve mi bici la necesito para el trabajo tengo 85 años (sic)”, decía el escrito en el pedazo de cartón.La fotografía, originalmente tomada por el usuario de Twitter Leonardo Núñez Glez, rápidamente se volvió viral en redes sociales.Glez escribió junto a la imagen: “México: Donde tienes que pedir de favor que no te roben tus cosas y confiar en que eso sirva de algo. Encontré esta bicicleta en Av. Universidad y me movió mucho”.Según los resultados dados a conocer esta mañana por Inegi, las ciudades con mayor percepción de inseguridad fueron Reynosa, Chilpancingo, Fresnillo, Villahermosa, Coatzacoalcos y la zona Norte de la Ciudad de México.Aunque el Inegi precisa que el porcentaje no representa un cambio significativo respecto a septiembre de 2017, reconoce que la estadística es mayor a la registrada en diciembre de 2016.Destacó que la percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 80.5%, mientras que los hombres se ubicaron en 70.6%.Los cajeros automáticos siguen siendo los lugares donde más inseguros se sienten los ciudadanos, puesto que el 82.3% de la población así lo manifestó; 72.9% dijo que en el transporte público, 69.2% en el banco y 68.2% en las calles que habitualmente usa.