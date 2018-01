Miente madre de niña que fue violada y asesinada en Puebla, dice la Fiscalía

PUEBLA (SUN)

Autoridades ministeriales aseguraron que la madre de Emely “N” , quien fue abusada sexualmente y asesinada en Tulcingo del Valle, Puebla, mintió en sus declaraciones sobre lo sucedido.La Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que inicialmente recibieron la declaración de los padres que no oyeron ruidos en su casa la madrugada del domingo cuando se abusó de la niña de 11 años.Tras los testimonios recabados, se confirmó que la progenitora no estaba en su hogar porque salió a bailar el día de los hechos.También se tomó la declaración del novio de la mamá de Emely, quien no vive en el domicilio de la calle Romero Rubio, ubicado en la mixteca poblana.El hermano de la menor refirió que no estuvo en su casa la madruga del 14 de enero, pues a las cuatro de la mañana salió para trabajar.La Agencia Estatal de Investigación y el Instituto de Ciencias Forenses recaban datos para encontrar al responsable de este delito cometido en Tulcingo del Valle.