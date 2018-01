Medicamentos aumentan sus precios entre 3 y 5% en el primer mes de 2018

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En el primer mes de 2018, los precios de los medicamentos van a reportar un aumento promedio de entre 3% y 5% en farmacias, derivado de la depreciación del peso frente al dólar y el aumento en el costo de los energéticos que encarecen la distribución, dijeron asociaciones sectoriales a EL UNIVERSAL.



“Para finales de enero tendremos un incremento de 3% en los medicamentos genéricos y un 5% en medicinas de patente, creo que así estaremos este trimestre”, dijo Juvenal Becerra, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm).



“Por lo menos este trimestre sí hay un alza, pero está relativamente contenida, no está tan fuerte”, agregó.



En entrevista, el representante de 5 mil 600 farmacias en el País comentó que los incrementos han sido moderados porque el año pasado la industria se reunió y realizó compras estratégicas de materia prima para prevenir las alzas derivadas de la depreciación del peso, las cuales hasta ahora han frenado una mayor escalada de precios.



“No queremos pegarle al bolsillo del consumidor. El año pasado sí nos pegó la disparidad del peso frente al dólar, entonces hicimos una estrategia parar comprar materia prima tipo licitación y todavía no tenemos un alza tan fuerte”, expresó Juvenal Becerra.



Por su parte, Antonio Pascual, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex), coincidió en que los aumentos de precios al iniciar este año han sido menores que la inflación de 6.77% registrada en 2017, por lo que consideró que los incrementos han sido moderados y se van a reflejar de manera escalonada.



“Sí habrá movimiento en los precios, pero serán de forma moderada, son actualizaciones que veremos en los próximos tres meses y definitivamente el sector absorberá parte de estos impactos”, indicó.



El líder sectorial comentó que no habrá una repercusión inmediata y mucho menos al mismo nivel que la inflación, por lo que la industria ha programado las actualizaciones o aumentos de precios de forma paulatina en los primeros tres meses del año.



“Este sector es diferente a otros, porque son dos los factores que inciden para el manejo de precios, el primero es la inflación y el segundo es la paridad de la moneda. Estos dos son los principales, aunque no son los únicos, también influyen los energéticos y los costos de operación”, añadió.



Antonio Caso, presidente del Colegio Mexicano de Farmacoeconomía, detalló que el costo de los medicamentos está determinado por distintos factores como el costo de la investigación y desarrollo, además de los insumos que en ciertos casos son importados, así como el precio del flete o distribución.



“Cuando el laboratorio pone un producto en venta tiene que cargarle todo lo que invirtió en la investigación, ésta suele ser muy cara y amortizar esa inversión va a repercutir en el precio del medicamento”, dijo.



“Muchos de estos medicamentos, después de eliminarse en México el requisito de planta, vienen de importación, están en moneda extranjera, por lo que si el peso se deprecia tienden a subir”, abundó.



En cuanto al costo de la distribución, el especialista consideró que el impacto del incremento en el precio de los energéticos afecta de manera directa a la industria farmacéutica, la cual también tiene influencia en el valor de las medicinas.



“Si ves el nivel de la inflación que está alrededor de 6%, de acuerdo con las cifras oficiales, que las medicinas suban entre 3% y 5% es moderado”, comentó Caso.