VIDEO: López Obrador receta "Amlodipino" a Peña "por si se le sube la presión"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial por Morena-PES-PT, recetó al presidente Enrique Peña Nieto que si se altera y se le sube la presión tome el medicamento Amlodipino que sirve para disminuir la presión arterial.En un video publicado en sus redes sociales, el tabasqueño reiteró al mandatario nacional que se serene, que no se altere, ni se caliente."Ahora que al presidente le ha dado por las indirectas, le he mandado a decir de manera respetuosa que se serene, que no se altere, que no se caliente, que no le haga caso a las encuestas y que si se le sube la presión está medicina es buena, además ayuda a curar el mal de ojo y otras molestias."Si están preocupados, nerviosos y con hipertensión, Amlodipino", aseveró.López Obrador, que se encuentra de gira por Veracruz, dijo que el cambio va a ser bueno, "además para todos conviene que haya una transformación, que se acabe con la corrupción, ya es tiempo que haya un gobierno honesto".