Luis Donaldo Riojas decide entrar a la política

MONTERREY, NUEVO LEÓN()

Luis Donaldo Colosio Riojas decide seguir los pasos de su padre y entra a la política como precandidato a diputado federal por Nuevo León, pero a diferencia de Luis Donaldo Colosio Murrieta que era priista, él lo hará por MC.



El hijo del malogrado candidato a la Presidencia d la República por el PRI agradeció al coordinador estatal del partido por la oportunidad para contender por un cargo legislativo, aunque sin especificar cual.



"Agradecemos a Movimiento Ciudadano la apertura que nos brinda para que este equipo que tienen frente a ustedes contienda por cargos legislativos", indicó.



Nunca ha militado en un partido político, aseguró, que no está afiliados a MC y que buscará una verdadera transformación política.



"Nuevo León necesita una nueva generación de legisladores de primer nivel que cambien el status quo" leyó de un comunicado.



Junto con Colosio Riojas también fue presentado Agustín Basave Alanís, hijo de Agustín Basave Benítez, ex diputado federal del PRI y ex líder nacional del PRD.



Basave criticó al PRI, al PAN y a los independientes, por lo que dijo que buscarán cerrarle las puertas en el Estado.



"Nosotros tres estamos hoy aquí para anunciar que vamos a trabajar muy duro, en equipo, para traer a una nueva generación políticas de primer nivel".