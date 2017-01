Velasco Urtaza disputa candidatura panista a hijo de Yunes

VERACRUZ, Veracruz(SUN)

El diputado federal panista, José Gutiérrez de Velasco Urtaza, solicitó separarse del cargo y anunció que buscará la candidatura del PAN a la alcaldía de Veracruz, la misma posición que busca el hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.



El político, integrante de una familia fundadora de Acción Nacional en Veracruz, demandó piso parejo a su partido y afirmó que ojalá no exista un supuesto acuerdo para que el candidato sea el senador Fernando Yunes Márquez, hijo del mandatario estatal.



“Sé que Fernando trae las aspiraciones y que de alguna manera el papá lo está impulsando y lo está respaldando, desconozco si hay acuerdo con (Ricardo) Anaya, pero sería inconveniente”, dijo.



Durante el presente año, estarán en disputa en Veracruz 212 presidencias municipales. El PAN irá en alianza con el PRD.



El ex alcalde de Boca del Río confío que su partido se mantenga en una situación de equidad, por lo que –dijo- “vamos a espera que no tengan cargados los dados en esta elección del candidato”.



Si bien admitió que existe un “riesgo” de dados cargados a favor del hijo de Yunes Linares, le apuesta a que su partido propicie al piso parejo y a una competencia limpia.



“Hay riesgo, obviamente si voy a competir contra el hijo del gobernador obviamente hay un riesgo, hay un peso político y económico muy fuerte, pero le apostamos a que la dirigencia estatal y nacional en acuerdo de piso parejo y de competencia limpia”, demandó.



Reconoció que con su candidatura abierta se dará una lucha entre los panistas de cepa y los neo panistas.



“Represento al PAN de toda la vida, de mi papá, de mi abuelo, en el PAN luchando por muchos años cuando no había oportunidad y ahora que hay oportunidad bien arraigado con el espaldarazo de muchos”.