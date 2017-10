Peña Nieto critica que culpen de todo a la corrupción

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Enrique Peña Nieto cuestionó que, actualmente, todo lo malo que sucede en México se le eche la culpa a la corrupción, aunque señaló que sí es uno de los grandes problemas que enfrenta el País."Casi casi si hay un choque aquí en la esquina, "ah fue la corrupción", algo pasó en el semáforo, ¿quién compró el semáforo que no funcionó? Hemos tenido los ejemplos de socavones, pues, a ver, pasan en todas partes del mundo, uno señalado, pero ha habido varios más, y ahora vimos estos sismos, pero detrás de cada evento quieren encontrar un responsable, un culpable y siempre es decir la corrupción", dijo el Jefe del Ejecutivo.El presidente, que asistió al Foro Impulsando a México, agregó que no es que exista más corrupción que antes, si no que hoy se hace más evidente por el avance tecnológico.“No es que hoy haya más corrupción que antes, yo creo que por el avance de la tecnología, de las redes sociales, se ha hecho más evidente aquellos casos que eventualmente pueden presumirse de ser corruptos, lo que no ocurría anteriormente”, dijo el mandatario.“Si realmente queremos combatir la cultura de la corrupción, a las que por muchos años estuvimos acostumbrados y vimos como normales, demanda que todos nos involucremos”, precisó Peña Nieto, quien dijo que los ciudadanos también deben ser autocríticos al evaluar la corrupción.