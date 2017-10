Definición de Fiscal no pude estar secuestrada por efervescencia política: EPN

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la definición de un Fiscal General idóneo, con credenciales para desempeñar esa responsabilidad, no pude estar secuestrada por la efervescencia política.



En jefe del Ejecutivo dijo que si no hay condiciones para definir a alguien que tengan perfil idóneo, difícilmente el Senado estará en condiciones para definir un fiscal.



En el foro impulsando a México, Peña Nieto subrayó que "tendremos que esperar que ocurra la elección de julio del próximo año, para que pase la efervescencia política".



Acerca de la renuncia de Raúl Cervantes a la titularidad de la PGR, el mandatario consideró que tomó la decisión de retirarse para no ser factor que contribuyera a la polémica por la elección del fiscal, aseveró.



El Presidente comentó que el ahora ex procurador no quiso ser parte de ese juego, ni prestarse a que haya especulaciones.



El mandatario advirtió que la renuncia de Cervantes complicará que el procesamiento del fiscal se pueda hacer en un corto plazo.



“Lo que no podemos hacer es apresurarnos ahora a definir un fiscal por razón de la presión política. Y más en este clima de polarización y efervescencia política”.