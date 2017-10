Sí jugué golf con el presidente: Gamboa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Emilio Gamboa empleó ayer helicóptero de Fuerza Aérea Mexicana, acompañado de personal con equipo para jugar golf https://t.co/fWeZiwuXZm pic.twitter.com/1f6tQC5MeT — REFORMACOM (@Reforma) 16 de octubre de 2017

El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, reconoció que ayer jugó golf con el presidente Enrique Peña Nieto, luego de sostener una reunión de trabajo con el Ejecutivo federal.Gamboa Patrón dijo que ayer abordó un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), en el Campo Marte, porque fue convocado a una reunión de trabajo con el presidente Enrique Peña quien le informó que había aceptado la renuncia como titular de la PGR a Raúl Cervantes.“Sí, después de haber trabajado jugamos un rato, reitero, y después volvimos a trabajar.Creo que el presidente tiene derecho a tener ratos donde pueda hacer lo que a él le gusta y es parte de lo que hace.“Juego muy eventualmente con él, pero he jugado y han salido otras fotos, de otros campos, pero lo hacemos muy eventualmente”, dijo Gamboa luego de que se publicaran unas fotografías en el momento que sube a la nave militar y se observa a personal subiendo unos palos de golf.Gamboa señaló que los palos de golf no eran de su propiedad, y que él no sabe lo que subieron a la aeronave.“No sé qué sube el Estado Mayor Presidencial, lo que sí puedo decirles es que no fue equipo de Emilio Gamboa Patrón, el que subieron, de lo que vi en la foto el día de hoy”, agregó.