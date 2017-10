A más tardar el 6 de noviembre se normalizará regreso a clases: SEP

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A más tardar el 6 de noviembre se normalizará el regreso a clases para los estudiantes de escuelas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, según la Secretaría de Educación Pública (SEP).



En entrevista, el titular de la dependencia, Aurelio Nuño Mayer, dijo que a más tardar para el 6 de noviembre deberán estar construidas e instaladas todas las aulas temporales que adquirirá la SEP para localizar a los niños cuyas escuelas quedaron dañadas; o, en su caso, para esa fecha los alumnos deberán estar reubicados en otras escuelas que no hayan presentado daños.



“Esperamos que para el 6 de noviembre estén instaladas todas las aulas temporales y estén reubicados todos los niños: que hacia el 6 de noviembre el 100% de la matrícula ya esté en clases. Es decir los niños que ya regresaron a sus escuelas porque no tienen problema y tienen dictamen de seguridad estructural, y que también para entonces los que no, ya estén en otras escuelas o en aulas de manera temporal”, dijo al término de su participación en el foro “Impulsando a México”.



Después de la primera fase de normalización de las actividades escolares, se iniciará la reconstrucción de escuelas con daños menores, luego las reconstrucciones parciales y por último, los planteles que requieran la reconstrucción total.