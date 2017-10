Zavala recoleta firmas en el Ángel de la Independencia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La aspirante a la candidatura presidencial independiente, Margarita Zavala, señaló que aunque las encuestas la coloquen en un buen lugar, "no está tirando a nadie", simplemente dijo, estoy sumando ciudadanos.



"Yo no estoy tirando a nadie, yo estoy sumando ciudadanos, así lo he visto siempre, siempre me he presentado con transparencia, honestidad, sé que es una buena fotografía, sé que llevo mucho tiempo en ello y me da mucho gusto, pero no estoy tirando a nadie", externó.



La esposa del ex presidente Felipe Calderón sostuvo que a partir de hoy comenzará una gira por el País para recolectar un millón de firmas, por lo que el miércoles viajará a Jalisco.



"Tengo que buscar firmas, recorreremos estados, necesito que se sumen, que sean nuestros aliados, si lo logramos sería la primer azaña", apuntó.



La ex primera dama agregó que no descarta nada ni la posibilidad de ser abanderada del Frente Ciudadano por México o de otro partido, toda vez que el INE ha señalado que pueden participar en proceso internos, por lo que no está prohibido.



"Yo no estoy descartando nada, yo estoy no diciendo no a nada, no tengo que rechazar nada y en política sé lo que es eso, y el Frente es el que debe decidir eso, el Frente trae su dinámica que tiene que ir resolviendo y yo me debe concentrar en la recolección de firmas, pero yo no descarto nada", refirió.