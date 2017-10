Dinero no alcanza para cubrir infraestructura de escuelas, dice Nuño

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A pesar de que la presente Administración invirtió cerca de 80 mil millones de pesos para educación, el dinero no alcanzará para que todas las escuelas del País estén en óptimas condiciones de manera integral.



Así lo afirmó el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, quien destacó que esto se debe al rezago de años en materia educativa y a la baja inversión que han realizado gobiernos anteriores en este ramo.



“Hubo un grave descuido en todos los frentes educativos y el tema de la infraestructura educativa no fue la excepción. Los montos que se invirtieron en los dos gobiernos pasados fue muy inferior al que se está invirtiendo en este gobierno y a pesar de la gran inversión que fueron estos 80 mil millones de pesos que se van a invertir en este gobierno, van a ser insuficientes para arreglar o poner en condiciones de dignidad todas las escuelas que lo requieren y esto se debe a un rezago de años y a un ritmo de inversión muy bajo.



“En los últimos dos gobiernos la inversión fue más o menos de 16 mil millones de pesos, y ahora son 80 mil millones de pesos, y nos va a hacer falta”, dijo.



Explicó que los sismos del mes de septiembre dejaron escuelas que tienen daños mayores y que deben ser reconstruidas, de las cuales ocho son de la Ciudad de México. Para ello, se invertirán 50 mil millones de pesos.



Anunció que hoy serán revisadas las 216 escuelas faltantes en la capital para concluir con esta etapa en la que hasta ahora se tiene calculado un aproximado de mil escuelas que no iniciarán operaciones por no tener las condiciones adecuadas de infraestructura.



En tanto, el gasto anunciado previamente de 20 mil millones de pesos para reconstruir las escuelas ya está fondeado a través del programa de Escuelas al 100, con el de la reforma educativa, los seguros contratados por la SEP y con el Fondo para Desastres Naturales (Fonden), además de las aportaciones que harán algunos gobernadores en sus respectivas entidades.



Afirmó que actualmente la Secretaría inició ya con la segunda fase del proceso de reconstrucción que es la reubicación de los alumnos que están en las escuelas que aún no pueden operar por no tener el dictamen correspondiente o porque definitivamente tendrán que ser reparadas o reconstruidas.