Enfrentamientos en Reynosa dejan un muerto y dos policías heridos

Una serie de enfrentamientos a balas registrados en Reynosa y Río Bravo, entre civiles armados, y contra fuerzas federales y estatales dejaron un civil muerto y dos policías estatales heridos.El Grupo de Coordinación Tamaulipas reveló que la situación de violencia inició pasadas las 21:00 horas del domingo, al registrarse en por lo menos cinco colonias de la periferia enfrentamientos a balazos y entre dos células del crimen organizado, que operan en la región.La Vocería de Seguridad Tamaulipas informó que a las 21:30 horas emitió una alerta sobre balaceras en tres colonias: Villa Florida, Campestre, Granjas, donde fuerzas estatales y federales acudieron para contener la situación de violencia.Los elementos del Ejército Mexicano, y de Fuerza Tamaulipas, al llegar a la zona fueron atacados a balazos por hombres armados, en donde dos elementos de la Policía Estatal resultaron heridos. Su estado de salud es reportado fuera de peligro.La situación provocó persecuciones a balazos que se extendieron a otras colonias como Esfuerzo Nacional, Tecnológico, Puerta del Sol, Cumbres, Las Fuentes, Ernesto Zedillo, Lomas del Real, Benito Juárez, Aquiles Serdán, y en la zona de centros comerciales del sector Periférico.En el estacionamiento de esta zona comercial se desató un enfrentamiento que se prolongó por más de 20 minutos, situación por la que fueron cerradas las puertas de los complejos comerciales, donde los clientes y empleados tuvieron que permanecer por espacio de una hora con 30 minutos.También se registró una persecución a balazos entre hombres armados frente a la zona comercial del bulevar Hidalgo que alberga a tres centros comerciales.En los enfrentamientos, los integrantes de la delincuencia organizada realizaron un robo masivo de automóviles y camiones, para bloquear las principales vialidades de Reynosa, así como las salidas y entradas de las carreteras que conducen a San Fernando, Matamoros, Monterrey y Nuevo Laredo.La situación de violencia se tranquilizó pasadas las 23:00 horas; sin embargo, no duró mucho y volvió a desencadenarse luego de la media noche.En tanto, la mañana de este lunes 16 de octubre se reportaron más enfrentamientos en la periferia de Reynosa, y la ola de violencia se extendió al municipio de Río Bravo, que hasta las 12:00 de este mediodía continuaban registrándose enfrentamientos y bloqueos en toda la ciudad.La dependencia de justicia estatal, confirmó que en estos hechos, un padre de familia fue atacado a balazos cuando iba a dejar a su hijo a la secundaria, el hombre identificado como Héctor “N”, fue herido y alcanzó a llegar a la institución educativa donde falleció cuando recibía los primeros auxilios. No dio más detalles.Por la situación que se vive en esa ciudad, los pobladores decidieron no enviar a sus hijos a la escuela, y se mantienen resguardados en sus hogares, pues todavía continúa la situación de violencia generada por dos grupos del crimen organizado.En Reynosa en las colonias Villa Florida, Granjas, Esfuerzo Nacional y Campestre, algunas escuelas suspendieron las clases por la ola de violencia, y porque durante los enfrentamientos los delincuentes dañaron postes de luz y transformadores que mantienen a la zona sin energía eléctrica.Cabe destacar que por esta ola de violencia en ambos municipios se habla de manera extraoficial, que también en los enfrentamientos de Reynosa, quedaron dos soldados heridos; sin embargo, esto no ha sido confirmado por la Sedena.El Grupo de Coordinación Tamaulipas emitirá este lunes o martes un informe oficial con todo lo acontecido en esta escalada de violencia.