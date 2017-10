Raúl Cervantes presenta su renuncia a la PGR

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Raúl Cervantes presentó su renuncia a la Procuraduría General de la República (PGR).La renuncia fue presentada ante la Junta de Coordinación Política del Senado.Cervantes Andrade fue nombrado procurador el pasado 27 de octubre, se le mencionó como aspirante a Fiscal General de la nación, no obstante, organizaciones de ls sociedad civil se opusieron por su vínculo con el PRI.Durante su mensaje en el marco de su renuncia, Cervantes señaló que “no se trata de personas, se trata de construir mejores instituciones”.“Algunos legisladores y políticos han utilizado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como una excusa para ellos no avanzar en la aprobación de las leyes que permitieran mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura justicia en nuestro querido México”, expuso.Cervantes Andrade afirmó que “la Fiscalía General de la Nación es decisión correcta para que, con autonomía, fiscales o Ministerios Públicos, decidan si procede o no ejercicio de acción penal”.Aseguró que el Congreso “no se equivocó cuando decidió, hace tres años, crear una Fiscalía autónoma”.“Sólo así se podrá brindar en nuestro País justicia a una sociedad agraviada por denuncias que en muchos casos no avanzan”, indicó.