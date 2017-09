Conmueve asesinato de Mara Castilla

PUEBLA, PUEBLA()

Luego de que el gobernador de Puebla, Antonio Gali, informó que la joven Mara Fernanda Castilla, desaparecida tras abordar un vehículo de Cabify, fue hallada muerta, el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco, dijo que analizan emprender acciones legales en contra de la compañía.En conferencia de prensa, Carrasco aseguró que no habrá impunidad en el caso de la joven asesinada y que "vamos a actuar con toda la fuerza y el poder de la ley del Estado"."(Quiero) ratificar que no habrá impunidad, no hay impunidad, estamos revisando qué medidas vamos a tomar en contra de la empresa", señaló.Cabify, por su parte, lamentó el deceso de la estudiante."Ofrecemos nuestras condolencias a la familia Castilla Miranda y reiteramos todo nuestro apoyo. Pedimos que se aplique todo el peso de la ley para aquel o aquellos que resulten responsables", indicó en un comunicado.De acuerdo con fuentes ministeriales, el cuerpo fue hallado en un paraje de la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, en Puebla.La localización ocurrió alrededor del mediodía en el paraje denominado Potrero, cerca de un camino de terracería y en una zona sin domicilios habitados.Peritos y elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) realizaron las diligencias de levantamiento del cadáver.Un juez de control dictó ayer la prisión preventiva para Ricardo Alexis, chofer de Cabify, por el delito de privación ilegal de libertad contra la estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.Peritos de la dependencia catearon una vivienda del fraccionamiento Malintzi propiedad de la madre del imputado, donde encontraron ropa de la joven de 19 años.Castilla desapareció en la madrugada del 8 de septiembre cuando se dirigía a su casa a bordo de una unidad de Cabify, pero luego de las primeras investigaciones se detectó que nunca descendió del vehículo.