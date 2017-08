Cae viga del segundo piso de Periférico; no hay lesionados

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Una estructura metálica de 4 metros de longitud por aproximadamente un metro de ancho cayó del segundo piso del Periférico a los carriles centrales con dirección al Sur. Un vehículo resultó dañado, pero no hubo lesionados.



Los primeros reportes señalan que estructura metálica (cimbra) de una trabe del segundo piso no había sido retirada por causas desconocidas.



La estructura golpeó a un vehículo particular Chevrolet modelo Corsa, no hubo lesionados y la estructura fue removida.



Durante unos minutos la circulación fue detenida, pero tras retirar la estructura metálica regreso a la normalidad.