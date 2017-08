Guajardo rechaza ceder en reglas automotrices

WASHINGTON D.C. (GH)

En el primer día de negociaciones para modernizar el Tlcan, Idelfonso Guajardo rechazó alterar las reglas de origen para la industria automotriz para solicitar más contenido procedente de Estados Unidos como lo exigió hoy Robert Lighthizer, representante comercial de EU, según Reforma “Introducir tales rigideces dentro del proceso industrial, no sería la mejor práctica”, apuntó Guajardo acerca del comentario de Lighthizer."No sería bueno para las compañías estadounidenses, no sería bueno para las compañías mexicanas", dijo el funcionario mexicano sobre uno de los temas más polémicos impulsados por Lighthizer.Esta mañana durante su mensaje de apertura en la Ronda Inaugural para la revisión del TLC en Washington, el representante comercial de EU propuso incluir más contenido nacional estadounidense, particularmente en la industria automotriz y de autopartes de EU."Las reglas de origen particularmente en autos y autopartes deben requerir un mayor contenido procedente del (área del) TLC y un contenido importante procedente de EU", dijo Lighthizer en su discurso esta mañana, en algo que sorprendió a expertos en la industria automotriz.De acuerdo con el Secretario de Economía, México buscará impulsar más contenido regional del Tlcan dentro de las reglas de origen del acuerdo trilateral -que también incluye a Canadá-, pero sentenció que el introducir una política de contenido nacional no es una buena medida para detonar inversión en EU."Pienso que debemos buscar otras herramientas de política para realmente incentivar inversión en nuestros países. La política industrial siempre está a la mano para diseñar una buena política para desarrollo industrial. Pero cuando nos metemos al tema de contenido nacional sería altamente complicado", dijo Guajardo durante su conferencia de prensa de esta tarde en Washington.