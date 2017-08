Incursiona "Fantasma" en la TV mexicana

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Remigio Ángel González, El Fantasma, ligado a casos de corrupción en Guatemala y en los Panama Papers, ofertó 243 millones de pesos por 10 señales de TV a través de la empresa Telsusa Televisión México.



Según un documento en el que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) analizó las propuestas de los participantes en la licitación de canales de televisión abierta, y al que se tuvo acceso, Ángel González cuenta con 99% de Telsusa, mientras que el restante 1% pertenece a Juan Carlos González Sáenz, sobrino de El Fantasma.



Este lunes, el IFT informó que en la ronda inicial de la licitación, Telsusa se llevó canales con cobertura en Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Campeche.



En junio de 2016, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) informó que “Derivado del trabajo de investigadores financieros se develó un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota de 2011, que lleva a la presidencia a Otto Pérez Molina y a la vicepresidencia a Roxana Baldetti Elías”.



Como parte de las operaciones de lavado de dinero se encontró el uso de televisoras con financiamiento electoral ilícito, señalando el canal 3 y Canal 7, que forman parte de Grupo Albavisión, de El Fantasma.



La Cicig explicó que en 2008, Otto Pérez Molina, secretario general del PP, se perfilaba como candidato a la presidencia de Guatemala y buscaba captar fondos para su campaña, para lo cual se crearon empresas controladas por Roxana Baldetti.



“Las empresas de televisión que hicieron pagos a entidades de Roxana Baldetti durante la campaña 2008-2011 son beneficiadas con contratos millonarios a partir de la toma de posesión (2012)”, expuso.



Durante la campaña, los canales de TV de El Fantasma pagaron hasta 17 millones 679 mil quetzales, señaló la Cicig.



Además se menciona una orden de detención internacional contra Alba Elvira Lorenzana, esposa del empresario y administradora de los canales en Guatemala, la cual se encuentra prófuga de la justicia.



Actualmente, Pérez Molina y Roxana Baldetti están en prisión.



Remigio Ángel González fue parte del caso Panama Papers ligado al despacho Mossak Fonseca, donde se usaban empresas offshore como paraísos fiscales.



González fue relacionado con la Global Holding Properties Corporation en las Islas Vírgenes Británicas con fecha de incorporación desde el 10 de marzo de 2010.



Grupo Albavisión cuenta con canales de televisión en Tabasco, Chiapas, así como en Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Chile Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.



IFT dividido. Antes del inicio de la presentación de ofertas por 32 canales de TV abierta, el pleno del IFT votó para otorgar las constancias de participación a los interesados.

En el caso de Telsusa Televisión México, cuyo folio único es el T1-510541, se aprobó que la Unidad de Espectro Radioeléctrico expidiera la constancia de participación correspondiente con cuatro votos a favor y tres en contra.



A favor votaron los comisionados Gabriel Contreras, Mario Fromow, Javier Juárez y Arturo Robles. En contra, Adriana Labardini, María Elena Estavillo y Adolfo Cuevas.



El regulador mencionó que para Telsusa y todos los interesados que presentaron información autentificada con su FIEL, se realizó la evaluación de la información que presentaron bajo protesta de decir verdad.



“Derivado del análisis de la información presentada y disponible no se detectó impedimento alguno para la participación de ninguno de los 16 interesados”, aseguró el IFT.



Agregó que para varios casos se condicionó la emisión de las constancias de participación en función de los vínculos que las personas interesadas tenían con concesionarios de televisión en el País.



Por ahora no puede revelar la composición accionaria de las empresas que no sean concesionarias, porque su información está protegida por las leyes en materia de transparencia y acceso a la información.