"Vas a volver a perder" le dice Meade a AMLO

El candidato presidencial de la coalición 'Todos por México', José Antonio Meade, pidió "chin”#$" para evitar que Andrés Manuel López gane los comicios del 1 de julio, informa Milenio "¿Cuento con ustedes para convencer, como un ejército que no va a descansar, que le va a chin#$% todos los días hasta que ganemos el primero de julio? Ya sabemos que no queremos para el País a un Andrés Manuel López Obrador que se pelea con los empleos, con la educación. Desde aquí le decimos: Vas a volver a perder", indicó.A lo largo del día, José Antonio Meade ha hecho diferentes declaraciones con las que ha insistido en que su adversario es inconsistente y no esta preparado para gobernar.El ex funcionario público decidió finalizar sus actividades en el estado de Jalisco con un encuentro con la ciudadanía en el que estuvo acompañado de Miguel Castro Reynoso, candidato del PRI a la gobernatura del estado.