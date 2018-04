José Antonio Meade sabía que "no era bienvenido" en Oaxaca: Navarrete Prida

(GH)

José Antonio Meade, el candidato del PRI a la Presidencia, sabía que “no era bienvenido” en Oaxaca, reveló Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación."Desde el día anterior, el viernes, la Secretaría de Gobernación tuvo conocimiento de que había un manifiesto por escrito, hecho público por parte de una sección de la llamada Coordinadora, en Oaxaca, donde de manera ríspida le decía a un candidato a la Presidencia que no era bienvenido en su territorio y en su tierra, y que impedirían o tratarían de boicotear un acto de ese candidato", dijo Alfonso Navarrete Prida en conferencia de prensa.Al concluir un encuentro con la delegación binacional entre empresarios y representares comerciales de México y Estados Unidos, dijo: “Se tomaron acciones que hicieron que un intento violento no pudiera llegar a más y que no se tuvieran que lamentar hechos de mayor envergadura y que quedará en eso".El aspirante presidencial encabezó un acto de campaña en Puerto Escondido en donde un grupo aparentemente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fueron protagonistas de una trifulca en contra de simpatizantes del tricolor.