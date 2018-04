AMLO dice que si Carlos Slim quiere el aeropuerto que lo haga con su dinero

(GH)

El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador dijo que respeta la postura del empresario Carlos Slim al defender la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Sin embargo, dijo, esa obra es muy costosa, por lo que si quiere construirlo, “que lo haga con su dinero”, informa El Economista Afirmó que Slim es contratista del NAIM, y por eso salió a defender el proyecto. Incluso, no descartó que haya sido orillado por el gobierno federal para hacer ese posicionamiento.Asimismo, López Obrador pidió a Slim, que se serene y tranquilice, porque no está en contra de los empresarios únicamente que ya no haya corrupción.El empresario Carlos Slim defendió la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) para "detonar el desarrollo de esta zona y de toda la ciudad" de México y que sólo puede compararse con el Canal de Panamá.En conferencia de prensa, Slim aseguró que con este proyecto se detonará el desarrollo económico, social y laboral para las personas que viven en la zona, quienes tienen que desplazarse durante horas para llegar a su trabajo."Cuando aducen que el aeropuerto se va a hundir, pues claro que se va a hundir como todo el Valle de México", indicó ante los señalamientos que indican que el NAIM se hundirá.Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, es parte de las voces que aseguran esto, con base en estudios del Instituto de Ingeniería de la UNAM.Slim pidió que se deje de "expotlar el acuífero, hay que buscar que como llueve mucho, pues que más agua se filtre, más del 40% se pierde el agua, hay que hacer lagunas de infiltración".Además, aseguró que "la discusión no debe ser si cuesta más o menos, no es un coche, no sólo la inversión sino que efectos va a tener la inversión", pues la nueva terminal aérea "no es un coche".Hoy, López Obrador lanzó la historieta titulada "Un nuevo aeropuerto que no debe aterrizar", en la que puntualiza por qué frenar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en el Lago de Texcoco y, por el contrario, construir dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía.Slim tiene el contrato para la construcción del NAIM, que fue diseñado por el arquitecto Fernando Romero, yerno del empresario. La nueva terminal aérea buscan que se inaugure en el 2020.