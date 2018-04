Uber México protege identidad de usuarios con selfies y chats

(El Universal)

Con el propósito de hacer sus viajes lo más seguros posibles, Uber México anunció cambios en sus procesos para proteger la identidad de los socios conductores y brindar mayores garantías de seguridad a usuarios.



En lo que se refiere a socios conductores ya registrados y activos, desde diciembre de 2017, aquellos que quieran actualizar su fotografía de perfil en la aplicación necesariamente tendrán que acudir al Centro de Atención de Uber, donde se revisará que el socio conductor coincida con las fotos de sus documentos oficiales registrados al darse de alta. El propósito de este cambio es ayudar a proteger las cuentas de los conductores, así como proveer a los usuarios una foto de mayor calidad, ya que esta cuenta con un fondo oficial de Uber e iluminación profesional.



Esta actualización de fotografía de perfil se está realizando en las ciudades de Mérida, Puebla, Villahermosa y Monterrey, y en los próximos meses comenzará el proceso en el resto de las ciudades donde Uber opera. Los conductores activos recibirán una notificación con 8 días de anticipación para acudir a las instalaciones de Uber y renovar su fotografía, de no cumplir con este requisito serán bloqueados temporalmente de la aplicación hasta completar el proceso.



Desde enero del 2018, esta nueva fotografía de alta calidad ya se está tomando a todos los socios conductores de nuevo ingreso en todo México. Y por solicitud de todos los usuarios, ahora al dar click sobre la foto del conductor antes de iniciar un viaje podrás ampliarla para ver el detalle y asegurarse de que el conductor de la foto sea quién está manejando.



Como un esfuerzo extra, Uber también se encuentra probando a nivel nacional la función de “Verificación de Identidad en Tiempo Real”, una tecnología desarrollada por Microsoft, con la que los conductores tendrán que tomarse una “selfie” de manera aleatoria y proteger sus cuentas al evitar que ninguna otra persona pueda manejar en su nombre.



¿Cómo funciona?



En una primera etapa, se pedirá de manera aleatoria a un porcentaje de conductores que se tomen una ‘selfie’ antes de empezar a hacer viajes solicitados a través de la aplicación. La imagen será procesada por la tecnología Microsoft Cognitive Services para ayudar a prevenir que cualquier persona que no sea dueño de la cuenta de conductor tenga acceso a la aplicación.



“El nuevo proceso de actualización de fotografías de perfil de socios conductores y la nueva función de verificación de cuentas en tiempo real, son dos acciones que en su conjunto van a garantizar mayor seguridad tanto a socios conductores como a usuarios; los conductores podrán estar tranquilos que su cuenta e información está segura y no podrá ser accesada por otros, y los usuarios al saber que la persona detrás del volante ha pasado por todos los filtros de seguridad necesarios”, compartió Carlos Olivos, director de Comunicación de Uber México.



Finalmente Uber confirmó que desde 2015, todas las cuentas en México cuentan con la función de Chat anonimizado entre usuario y conductor en tiempo real, que permite enviar mensajes de texto sin necesidad de revelar datos personales, como el número telefónico. Para los socios conductores el chat cuenta con notas predeterminadas.



Uber actualmente tiene una campaña a nivel nacional titulada “7 acciones de seguridad y calidad” que tiene como objetivo dar a conocer todo lo que la empresa realiza en estos dos ámbitos, así como para dar recomendaciones a los usuarios. Una de estas recomendaciones es siempre verificar las placas del auto, la identidad del conductor con la que aparece en la aplicación así como la ruta de destino antes de iniciar cualquier viaje.