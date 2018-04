Calderón dice que quitar la pensión a ex presidentes pone en peligro su seguridad

(GH)

No es venganza, es justicia y austeridad republicana. pic.twitter.com/clAQXqybuM — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 8 de abril de 2018

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa declaró que quitar la pensión a los ex mandatarios pondría en peligro la seguridad de ellos y de su familia, informa El Financiero En entrevista con Carlos Loret de Mola, Calderón reiteró que no pasa nada si le quitan su pensión vitalicia porque él la dona a la asociación privada ‘Aquí Nadie se Rinde’ para financiar el tratamiento de niños con cáncer.Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, ha propuesto quitar la pensión a los expresidentes."Los ex presidentes de México reciben en total una pensión de 5 millones de pesos mensuales. Salinas, Zedillo, Fox, Calderón. Ni Obama tiene una pensión así. Y no está en ninguna ley. Es un acuerdo que el Presidente que llega porque sabe que cuando termine el se va a beneficiar con esa pensión. Yo voy a llegar a ser Presidente de la República y ya no voy a firmar ese acuerdo", dijo AMLO en un spot.