Por apuesta entre Triana y Arne rehabilitarán escuela

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

¡Claro que VA @JTrianaT!



Hay que elegir una escuela que no vaya a recibir mantenimiento público este año y esté deteriorada. https://t.co/lpoPM613Jq — Arne aus den Ruthen (@arnemx) 16 de febrero de 2017

Una escuela de la delegación Miguel Hidalgo será rehabilitada gracias a los recursos obtenidos de una apuesta lanzada entre el ex city manager de la misma delegación, Arne aus den Ruthen y el diputado panista Jorge Triana.El pasado 10 de febrero, el líder del llamado Movimiento Antigandalla escribió en su Twitter que si el diputado hacía públicos los recibos que comprobaban la devolución del “bono secreto” otorgado por la Cámara de Diputados le regalaría un departamento.Ante este reto y con 5 días de retraso, Jorge Triana subió este miércoles los recibos correspondientes, pero solicitó a Arne donar 150 mil pesos a una escuela de Miguel Hidalgo.Aus den Ruthen aceptó y escribió “¡Claro que VA @JTrianaT! Hay que elegir una escuela que no vaya a recibir mantenimiento público este año y esté deteriorada”.Triana por su parte sostuvo que ya tiene una lista preliminar de escuelas que podrán recibir los recursos.El ex funcionario volvió a escribir “En realidad lo debía regresar a la Tesorería de la Federación, no a los mismos diputados que se lo van a repartir de otra forma @JtrianaT”.