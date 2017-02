Titular de PGR viaja a Brasil por caso Oderbrecht

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, viajó a Brasil para reunirse con las autoridades de ese país e intercambiar información sobre los presuntos casos de corrupción en las empresas Odebrecht y Braskem.Los encuentros entre las representaciones de justicia comienzan a partir de este jueves y van a continuar mañana.La PGR ha emitido solicitudes de asistencia jurídica internacional a sus contrapartes de Brasil, derivado de este tema.A finales de diciembre del año pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la constructora brasileña Odebrecht reconoció haber pagado sobornos a funcionarios de alto nivel para obtener contratos en diferentes países.Entre los países involucrados en el caso está México, donde se presume que se realizaron pagos cercanos a 10.5 millones de dólares entre 2010 y 2014, con el fin de asegurar contratos de obras públicas.Las pesquisas involucran los dos últimos años del presidente Felipe Calderón y los dos primeros del sexenio de Enrique Peña Nieto El documento que emitió la autoridad estadounidense no mencionó nombres de empresas ni de funcionarios a los que se les pagaron los sobornos, pero si usó expresiones como la de “un alto funcionario de una empresa paraestatal mexicana, controlada por el Estado”.“Odebrecht acordó pagar un soborno a un funcionario de alto nivel de una empresa mexicana de propiedad y control estatal a cambio de ayudar a la compañía a ganar un proyecto”, detalló el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos.La información detalla que la constructora brasileña obtuvo por adjudicación directa de Pemex un contrato de acondicionamiento para un proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo, por más de 100 millones de dólares, en febrero de 2014, aunque se amplió en noviembre de ese mismo año.Los reportes publicados indican que la empresa mexicana involucrada en este caso de corrupción es Petróleos Mexicanos (Pemex).El director general de la empresa productiva del Estado, José Antonio González Anaya, dijo el 22 de diciembre que la compañía iba a investigar con las autoridades anticorrupción si alguno de los funcionarios recibió sobornos de la firma brasileña.“Estoy absolutamente comprometido de hacer todo lo que tengamos que hacer para llegar a las últimas consecuencias en este y en todos los casos”, dijo el titular de la petrolera mexicana.Ese mismo día, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que, a través de su Unidad de Responsabilidades, en coordinación con Pemex, iniciaron la recopilación de toda la información disponible, a fin de trabajar de manera conjunta en la atención de los señalamientos.“El Gobierno de la República refrenda su compromiso con la efectiva investigación de actos que se alejen de los principios éticos del servicio público”, detalló el comunicado.Ex presidente peruano involucrado. Uno de los presuntos involucrados en los casos de corrupción y sobornos fue el ex presidente de Perú, Alejandro Toledo.La semana pasada, un juez de esa nación ordenó el arresto del ex funcionario tras ser acusado de recibir un soborno de 20 millones de dólares; sin embargo, éste rechazó la imputación.Los funcionarios públicos de otros gobiernos involucrados, según la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pertenecen a los siguientes países: Angola, Mozambique, Colombia, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Argentina, Venezuela, Ecuador y EU.