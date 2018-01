Ante ola de asesinatos, Yunes dice que el Gobierno no puede evitar masacres entre delincuentes

XALAPA, Veracruz(SUN)

Incineramos más de 400 kilos de cocaína, equivalente a 3 millones de dosis que hubieran envenenado a nuestros jóvenes.

Es un fuerte golpe a la delincuencia. pic.twitter.com/EQQbriK53P — Miguel Ángel Yunes (@YoconYunes) 16 de enero de 2018

El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que el gobierno no puede evitar los asesinatos entre delincuentes y alertó a todo aquel que esté inmiscuido en actividades ilícitas del riesgo que corre."Las ejecuciones entre delincuentes no las puede evitar el Gobierno, ni estamos para darles seguridad a los delincuentes. Quien participe en actividades ilícitas sabe perfectamente bien el riesgo que corre", afirmó durante la incineración de 400 kilos de cocaína decomisados en diciembre pasado por fuerzas federales en el puerto de Veracruz.Ante jefes navales y castrenses dijo entender la preocupación de los veracruzanos por la situación de inseguridad, pero manifestó que si los delincuentes se meten con los ciudadanos entonces serán eficientes e implacables."Desde aquí, reunidos todos los que representamos a las corporaciones encargadas de la seguridad, les decimos que cada día hacemos un esfuerzo mayor por brindar a los veracruzanos la seguridad que merecen", agregó en la Base Aeronaval de "Las Bajadas".Tras semanas de una oleada de asesinatos y personas descuartizadas abandonadas en distintas regiones, Yunes afirmó que no van a permitir, de ninguna manera, que Veracruz continúe siendo un espacio donde se genere violencia entre delincuentes que alteren la vida de los ciudadanos."Que, a cada acción de los delincuentes, habrá una reacción severa del Gobierno, como lo ha habido en este caso con la droga o como lo ha habido con los secuestros", afirmó.En Veracruz, según organismos de inteligencia mexicanos, se disputan el control territorial al menos tres carteles del narcotráfico: Cártel Jalisco Nueva Generación, "Los Zetas", y El Golfo.Las últimas cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública dieron cuenta que durante el 2017 -a falta de los datos del mes de diciembre- se reportaron poco más de mil 700 crímenes violentos, la mayoría de ellos con vínculos a la delincuencia organizada.El sábado pasado, nueve cuerpos descuartizados aparecieron en una transitada avenida de la ciudad de Xalapa, la capital del estado.Durante las últimas semanas, el estado ha sido escenario de más sucesos similares. El pasado jueves, los restos desmembrados y decapitados de cuatro personas fueron abandonados en el municipio de Sayula de Alemán, en el sur del estado.Además, el 2 de enero, cinco personas fueron asesinadas, descuartizadas y sus cuerpos arrojados en una vía pública del municipio de Veracruz, mientras que el 26 de noviembre fueron abandonados cuatro cuerpos descuartizados, acompañados por "narcomensajes", en el municipio de Poza Rica.