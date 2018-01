Hijo de Colosio busca ser candidato por MC en Nuevo León

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Hoy se presentó el equipo que va a recuperar la grandeza de Nuevo León: @colosioriojas, @AgustinBasave y @samuel_garcias.

Estamos convencidos de que estos tres jóvenes van a sacar a los malos políticos de Nuevo León.



Bienvenidos Luis Donaldo y Agustín. pic.twitter.com/IUEer0knQu — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) 16 de enero de 2018

Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, y Agustín Basave Alanís, hijo de Agustín Basave Benítes, ex diputado federal del PRI y ex líder nacional del PRD, fueron presentado hoy como aspirantes a puestos de elección popular federales o locales, por el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda.Luis Donaldo Colosio Riojas expresó que la ciudadanía se debe reconciliar con los servidores públicos, pero para eso se requieren líderes auténticos con vocación de servicio.Agradeció al coordinador de MC por la apertura que les brindó para contender por cargos legislativos, en el congreso local o federal.Asimismo, expresó que si la gente les otorga su confianza y permite a su generación gobernar, podrá darse una verdadera transformación pública.Por su parte, Basave Alanís señaló que los políticos tradicionales del PRI y el PAN no cambian, y los supuestos independientes “no sólo nos fallaron sino que nos abandonaron, necesitamos jubilar ya a esa vieja clase política rancia que no ha tenido piedad con esta tierra, Nuevo León necesita ciudadanos no políticos, nuevas generaciones de gente limpia”.Agregó que los tres van a trabajar para atraer a una nueva generación política de primer nivel, y destacó que se habían dedicado a sus despachos de abogados, pero no podían permanecer con los brazos cruzados mientras los políticos se acaban al estado y al país.“Hemos padecido a un PRI que es referente mundial de corrupción, y a un PAN local que tiene muchos años secuestrado por tres o cuatro caciques que se reparten cargos entre ellos y sus incondicionales”, expuso.Samuel García comentó que la ciudadanía de Nuevo León no falló en 2015 al elegir al independiente Jaime Rodríguez, “nos fallaron los gobernantes de siempre, le dimos una oportunidad histórica a este gobierno independiente, y de qué nos ha servido, si corruptos del tamaño de Rodrigo Medina y Margarita Arellanes siguen libres”.Agregó que los nuevoleoneses fueron engañados “por un gobierno que aprovechando el logro histórico de las candidaturas independientes se apropió de la marca y creó desde el gobierno una estructura idéntica o peor a la de los partidos”.Afirmó que Rodríguez Calderón es como el Vicente Fox de Nuevo León, buen candidato y mal gobernante, personajes que terminan haciéndole “la chamba al PRI” cada vez más descaradamente, y en el caso de El Bronco “ahora saliendo a pulverizar el voto de la oposición para favorecer al PRI”.También arremetió contra el ex presidente Felipe Calderón que inició una guerra innecesaria y ahora se quiere reelegir con su esposa, pero seguirán siendo PRIAN con lo mismo.García Sepúlveda mencionó que en días recientes se sumaron al proyecto ciudadano que encabeza ex panistas, ex priistas e integrantes de 20 asociaciones civiles, pero “mañana seremos todos”. No obstante, aseguró, se reservan el derecho de admisión, pues no se aceptan corruptos, ocurrentes ni oportunistas.