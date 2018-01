Puebla: Le llaman para que se bañe y la encuentran muerta y con signos de violación

PUEBLA (SUN)

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el abuso sexual y muerte que sufrió una niña de 11 años de edad, en su hogar ubicado en el municipio de Tulcingo del Valle, Puebla.



La menor fue llamada por sus padres para bañarse, pero al no responder su mamá entró a la habitación y descubrió que Emeli “N” tenía sangre en la zona genital y no tenía signos vitales.



Peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron a la calle Romero Rubio del municipio ubicado en la mixteca poblana, donde se realizó el levantamiento de cadáver.



Con base en las declaraciones de los papás, no escucharon ruidos extraños que alertaran el ingreso de personas a su domicilio para abusar de la menor.



El cuerpo fue llevado al anfiteatro de Acatlán de Osorio, donde se practicó la autopsia y se abrió la carpeta de investigación bajo el delito de homicidio y violación.