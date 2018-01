Ordenan destitución de alcalde de Coacalco

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la destitución y consignación del presidente Municipal de Coacalco, Estado de México, Erwin Castelán por incumplir con una sentencia de amparo en materia laboral.



Durante la sesión del Pleno, los ministros ordenaron también la consignación del ex edil de Coacalco, David Sánchez, a quien también encontraron responsable del incumplimiento de la sentencia que ordenaba el pago de más de 4 millones de pesos a un ex empleado.



En la misma sesión, los ministros ordenaron separar del cargo y consignar a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Tlacotepec, Benito Juárez, Puebla, es decir, al Presidente Municipal, Síndico y Regidores del mismo.



En el caso, la SCJN ya había ordenado una indemnización al quejoso derivada de una expropiación pero el Ayuntamiento no cumplió por lo que el ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, destacó que se trató de un doble incumplimiento.



Por ello, señaló que la ley obliga al Máximo Tribunal a tomar este tipo de medidas contra quienes incumplen con las resoluciones judiciales.