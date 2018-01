No hay evidencia de interferencia rusa en México, dice vocero del Gobierno de la República

(GH)

Eduardo Sánchez, dijo en conferencia de prensa que “no hay evidencia de interferencia rusa en México".



El vocero del Gobierno de la República declaró que ha tenido conocimiento de publicaciones periodísticas relacionadas con el tema, pero señaló que no ha tenido pruebas sobre una injerencia.



Agregó que hay una comunicación permanente con el Instituto Nacional Electoral para tratar este tipo de situaciones y que México cuenta con una división para el combate a la delincuencia electrónica en la Policía Federal.



Además, dijo que nuestro País cuenta con los elementos institucionales para dar seguimiento a este tipo de interferencias en dado caso de que se presentara.



Hace unos días, el general H.R. McMaster informó que Estados Unidos percibió señales iniciales de que el Gobierno de Rusia está interviniendo en las campañas rumbo a la elección presidencial de México.



Advirtiendo que su objetivo es polarizar sociedades y provocar una crisis de confianza.



El principal asesor en política exterior del Presidente Donald Trump aseguró que la interferencia de Rusia puede notarse ya en las campañas en México aunque no dio detalles.



El consejero electoral Benito Nacif señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha tenido ningún indicio de que el Gobierno ruso esté tratando de incidir en las elecciones.´



Por su parte, en noviembre del año pasado Serguéi Lavrov y Luis Videgaray negaron las especulaciones sobre una presunta intención de Moscú de interferir en las elecciones presidenciales mexicanas de 2018.



"El Gobierno mexicano no tiene ninguna evidencia que valide esta hipótesis", dijo Videgaray tras reunirse en Moscú con Lavrov, según dio a conocer la agencia EFE.



Rusia y México "son naciones que se respetan y que tienen vínculos importantes", agregó el canciller mexicano.