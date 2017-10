Retoman clases 103 mil escuelas este lunes tras sismos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Reanudarán actividades más de 8 mil escuelas en laCDMXy 95 mil en elresto de las entidades afectadas. Sólo faltan 217

colegios porrevisar, informa la SEP.



Este lunes, 16 de octubre, más de 8 mil escuelas en la Ciudad de México y 95 mil en el resto de las entidades afectadas por los sismos de septiembre retomarán actividades, informó la Secretaría de Educación Pública.



En la capital del país, 8 mil 86 centros escolares de todos los niveles y tipos de sostenimiento obtuvieron el dictamen de seguridad

estructural y podrán reanudar actividades.



En la Ciudad de México, se han revisado 4 mil 421 escuelas públicas. Esta cifra incluye 4 mil 315 centros de educación básica, 85 de

educación media superior y 21 escuelas de nivel superior, lo que representa 95% de las escuelas en estos tres niveles educativos, ademásde 220 guarderías y 29 Centros de Formación para el Trabajo.

De las escuelas revisadas, 3 mil 375 han sido dictaminadas de manera favorable, mil 46 no han obtuvieron este dictamen y faltan por

revisar 217 escuelas.



Se han recibido evidencias de revisiones con dictamen favorable por parte de 3 mil 720 escuelas particulares de educación básica, 454 de

media superior y 303 de educación superior, así como 123 guarderías.



En el resto de las entidades afectadas por el sismo, el proceso de regreso a clases ha concluido en los estados de Guerrero, Hidalgo,

Michoacán y Tlaxcala mientras que Chiapas, Oaxaca y Puebla presentan un avance de 75%. En los casos de Morelos y el Estado de México

continúan las revisiones para asegurar que los menores de edad y jóvenes regresen a las aulas con seguridad y tranquilidad.



En Hidalgo han regresado a clases 8 mil 765 centros escolares y únicamente restan 5 por reanudar labores en todo el estado. En aquellos planteles que requieren una reconstrucción total o parcial la matrícula ha sido reubicada, de manera que 100% de la matrícula está en clases.



En Michoacán han reanudado actividades 13 mil 858 centros escolares y permanecen cerradas 10 escuelas, las cuales requerirán una

reconstrucción parcial. Igual que en Hidalgo los alumnos han sido reubicados, por lo que 100% de la matrícula está en clases.



En Tlaxcala, 2 mil 391 centros escolares tienen clases. Faltan 63 escuelas por abrir, todas con reporte de daño y revisadas. En aquellos



En Guerrero han regresado a clases 12 mil 121 escuelas. Faltan por abrir 183 escuelas con reportes de daños de distinto tipo que ya han

sido revisadas y están siendo evaluadas con mayor detalle por parte de las autoridades competentes. El 98% de la matrícula ha regresado a clases.



En Chiapas han regresado a clases 18 mil 583 centros escolares y 85% de la matrícula. De las mil 479 escuelas que aún no han reanudado

sus actividades, 619 ya han sido revisadas.



En Puebla han reanudado actividades 11 mil 835 escuelas de los tres niveles educativos y el 75% de la matrícula ya se encuentra en clases.



De un total de 4 mil 662 planteles en los 112 municipios con declaratoria de emergencia, se han revisado 4 mil 217, de los cuales 3 mil 256 obtuvieron un dictamen favorable. Los 405 planteles restantes terminarán de revisarse esta semana.



En Oaxaca han regresado a clases 12 mil 437 escuelas. Las 2 mil 111 escuelas restantes han sido reportadas con algún tipo de daños, y

faltan por revisar 422. En esta entidad 75% de la matrícula ha regresado a clases.



En el Estado de México, 66% de la matrícula ya está en las aulas. De las 13 mil 838 escuelas que han sido dictaminadas, 13 mil 165 pueden

regresar a clases y 663 permanecerán cerradas porque obtuvieron un dictamen negativo. Restan por dictaminar 9 mil 197 escuelas en todo

el estado.



En Morelos han regresado a clases mil 899 escuelas y 29% de la matrícula. Se han revisado mil 752 planteles, de los cuales 77.5% no han podido reanudar actividades por la identicación

de algún tipo de daño. Restan 85 planteles por revisar en el transcurso de la semana.