Fuerzas Federales abaten a 5 presuntos delincuentes en Tamaulipas

REYNOSA, Tamaulipas(SUN)

Cinco civiles armados fueron abatidos por elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal en el ejido Los Alacranes, municipio de Río Bravo, reportó la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas.



La dependencia de justicia informó que los hechos se registraron pasadas las 13:30 horas de este domingo, cuando tropas del Ejército Mexicano, y de la Policía Estatal atendían un reporte sobre una situación de violencia protagonizada por dos grupos del crimen organizado.



La situación de violencia fue en rancherías ubicadas entre Río Bravo y Nuevo Progreso, y sobre la autopista Matamoros-Reynosa, y justo en el ejido Los Alacranes, los militares y estatales fueron atacados a balazos, repeliendo la agresión.



En el lugar lograron abatir a cinco de los civiles armados, decomisar un vehículo, armas de alto poder y municiones.



La situación de violencia provocó el cierre de la caseta de cobro de la autopista Matamoros-Reynosa, y paralizó la circulación en dicha carretera por un espacio de dos horas.



Sin dar más detalles la Procuraduría de Justicia, dijo que los agresores abatidos no están identificados, y no hay personas detenidas.



Confirmó que la situación de violencia fue controlada pasadas las 15:00 horas, y la carretera ya opera de manera normal, aunque recomienda no viajar de noche.