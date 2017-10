Eugenio Hernández se ampara para evitar traslado

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un juez federal concedió un amparo al ex gobernador Eugenio Javier Hernández Flores, para que no sea trasladado a ningún otro penal, informó uno de sus abogados, Juan Jorge Olvera Reyes.



Fue el juez décimo primero de distrito federal de Ciudad Victoria quien concedió el amparo.



Nadie podrá moverlo, ya sea a un centro penitenciario en Tamaulipas como en México, señaló el litigante Olvera Reyes.



La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas había solicitado el traslado del ex mandatario a un Cefereso, "que cuente con la infraestructura y la seguridad suficiente" por el alto perfil del procesado.