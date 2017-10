Zavala, Piter y Ferriz de Con reciben constancia como independientes

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Hoy recibí del INE mi constancia de aspirante a candidata independiente. Con tu firma, empieza el camino al futuro que queremos para México. pic.twitter.com/WQ5uxRg9ok — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 15 de octubre de 2017

La ex panista Margarita Zavala, el periodista Pedro Ferriz de Con y el senador Armando Ríos Piter recibieron esta tarde del Instituto Nacional Electoral (INE) su constancia como aspirantes a candidatos independientes a la Presidencia de la República, por lo que se declararon listos para, a partir de mañana lunes, comenzar a captar apoyos ciudadanos que les permitan formalizar la postulación.Zavala Gómez del Campo arrancará en su casa de campaña, al final de este domingo y para aprovechar el primer minuto del lunes 16 de octubre, la recopilación de apoyos vía la aplicación para dispositivos móviles que creó el INE para ese proceso de recepción y verificación de respaldos ciudadanos.Ríos Piter anunció en su cuenta de Twitter que irá por el millón de apoyos ciudadanos.El requisito legal es captar hasta el 12 de febrero como plazo, al menos 866 mil 593 firmas de ciudadanos con credencial vigente (1 % de la lista nominal de electores), distribuidos en al menos 17 entidades federativas.Ferriz de Con acudió esta tarde a la sede del INE a recibir personalmente su constancia, firmada por el secretario ejecutivo del INE; Edmundo Jacobo Molina, y anunció que mañana en la Estela de Luz comenzará a recopilar apoyos.Explicó que eligió ese lugar, en Avenida Reforma en la entrada principal del Bosque de Chapultepec, “no como un tributo a la Estela, sino para que vean ustedes lo que es un monumento chafa, que se supone que era un monumento conmemorativo de Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución (y es) una obra mediocre, una obra mal hecha”.Es el típico ejemplo, dijo en video subido a sus redes sociales, de una obra que “sale más cara, que no representa nada, y que esa porquería representó para un gobierno, por cierto panista, el Bicentenario de la Independencia de México (…) a Felipe Calderón se le olvidó que el Bicentenario y Centenario tenían que entregarse en tiempo y forma y lo entregó tarde y cara” dijo.Arrancará en la Estela de Luz, dijo, para “hacer ver lo que no quiero para México”.El INE sigue en este momento en la entrega de constancias a los ciudadanos que hayan cumplido todos los requisitos de ley para ser considerados aspirantes a candidatos independientes a la Presidencia, a diputados federales y a senadores.Entre los solicitantes que se espera obtengan su documento están el gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez "El Bronco" y la vocera del Consejo Nacional Indígena zapatista, María de Jesús Patricio.